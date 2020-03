"Keď umelci zlyhávajú"

Priznám sa, že pôvodne som nemal záujem vstúpiť do tejto diskusie, ale po zhliadnutí rozhovoru s Wandou Adamík Hrycovou, prezidentkou SFTA (Slovenskej filmovej a televíznej akadémie), som radikálne prehodnotil svoj názor.

My sme vás pochopili, nerobte z nás hlupákov

Naozaj ma uráža, ak niekto kritiku odbíja arogantným tvrdením, že ide len o „hejt“, na ktorom sa teraz priživujú konšpiračné média. Preložené do tohto jazyka: „žiadna oprávnená kritika, len nenávistný prejav, ktorým teraz chamraď atakuje vysokú kultúru.“ Alebo ešte inak: „Útok ne-kultúrnych ľudí na tých viac kultúrnych (nás).“

Nie, pani Adamík-Hrycová – my nie sme negramotní a pochopili sme Váš list a každé jedno slovo. My vieme oddeliť signatárov (hercov a autorov, ktorí sú platení aj od VÚC, alebo žijú z autorských tantiém) od bežných ľudí so statusom SZČO, ktorých títo angažovaní signatári reprezentujú.

Avšak pochopili sme aj to, že nechápete závažnosť celej situácie, inak by ste teraz nestáli len na strane konkrétnej záujmovej skupiny, ale iniciovali by ste vo svojom mene opatrenia, ktoré pomôžu prežiť všetkým. A nie len vám z vášho fachu. Takže vaše tvrdenie, že „chápete aj ostatných“, my teraz chápeme len ako alibistickú pózu.

Celebrity a umelci

Pani Adamík Hrycová – rozdeľovať medzi celebritami a umelcami, či sa vám to ako celebrite páči alebo nie, je dôležité: Kým tí prví tvoria ako automaty a prezentujú aj to, čo je z hľadiska umeleckých kritérií neprezentovateľné, tak tí druhí zvyčajne nedodržujú termíny a tvoria len vtedy, ak majú čo. To znamená, že tvoria slobodne.

Kým pre tých prvých sú city iba prostriedok, tak pre tých druhých sú cieľ a východisko. Takže, aby sme si to vyjasnili: to, čo vy reprezentujete a v mene čoho hovoríte, už Theodor Adorno a Max Horkheimer výstižne zadefinovali ako kultúrny priemysel. A viete čo robí kultúrny priemysel s umením? Podrobuje ho desublimácii – núti ľudí tvoriť len pre potreby trhu, čím znižuje hodnotu umenia a robí z neho len spotrebný tovar.

A viete ešte aký je rozdiel medzi celebritami a umelcami? Kým tí druhí vedia zniesť biedu a častokrát ju aj znášali, tí prví od nej vždy utekali.

Kým tí druhí tvorili aj na ulici, v ateliéroch, do ktorých zatekalo či vo väzení, tak tí prví obľubovali len konformitu a luxus, ktorý dávali na obdiv. A to je zásadný rozdiel medzi životom umelca a životom celebrity, ktorá je bytostne závislá od masovokomunikačných prostriedkov. Preto mnohé z nich, takmer na dennej báze, posielajú do redakcií bulvárnych médii banality zo svojho života, "aby sa tak udržali pri živote".

Zhrnutie: Život umelca, je totiž aj životom uvedomujúcim si všetky riziká, ktoré sloboda a nezávislosť prináša. To je umelecká hrdosť a zodpovednosť. Nie voči bankám, mecenášom, ani voči inštitúciám, ale voči dejinám a ľudstvu.

Toľko k rozdielu medzi umelcami a celebritami.

Solidarita

Keď už ste sa rozhodli zastupovať len ľudí z audiovizuálneho priemyslu (ako to sama zdôrazňujete), nie je mi jasné prečo v tejto situácii žiadate peniaze aj od ľudí, ktorí pracujú v iných odvetviach. Mimochodom - taktiež zaťažených aktuálnou situáciou.

Snáď si nemyslíte, že peniaze teraz vyprodukuje rezort kultúry, na ktorý sa vy odvolávate po tom, čo ste nepochodili u premiéra.

To, že nerozumiete procesom ako sa medzirezortne prerozdeľujú financie, je z pozície ľudí, ktorí sa sebaprezentujú ako angažovaná občianska spoločnosť, veľké faux pas. A to, že to pripomína mentálnu prax minulého režimu, ktorý si takto za peniaze pracujúcich vydržiaval umelcov, aj keď len tých pohodlných, je váš ďalší prešľap voči slobode.

Prečo? Pretože vám tento prístup umožňuje fungovať v systéme, ktorý keď funguje v prospech vašich kariér, tak s ním nemáte problém. Cez „bežný deň“ nemáte ani len potrebu poukázať na možné riziká, ktoré tento systém vytvára. A bohužiaľ, aj vy ste sa teraz stali jeho obeťou.

Také sú zákony trhu a váš „fach“, ako ho v rozhovore nazývate, by nemal byť žiadnou výnimkou, ktorú bude štát v čase krízy privilegovať.

Potom sa nečudujme, že dôvera v štát ako "štát pre všetkých", tak rapídne klesá.

Ešte raz solidarita

Nerozumieme tomu, prečo v týchto chvíľach zaťažujete štát. Nerozumieme tomu, prečo si v rámci vášho fachu nezaložíte vlastný fond, cez ktorý si budete efektívnejšie, aj bez úrokov a tretích strán vertikálne prerozdeľovať financie. Alebo kde vám ľudia, ktorí s vami sympatizujú a oceňujú to, čo robíte, budú môcť posielať peniaze. Totiž tak aby nikto, ani z tých radových strihačov a maskérov, ktorí prispievajú k sláve a zisku tých, ktorých je vidieť, neskončil na úplnom dne. A ja im ho neprajem a nikdy som neprial.

To je skutočná solidarita v praxi, ale tá vám očividne nič nehovorí.

Špička ľadovca

Pani Adamík-Hrycová, kultúra neexistuje len v televízore, v kinách a v galériách. Kultúra nie je len táto špička ľadovca, ale celý komplex vrátane tých telefónov, ktoré spomínate. Takže nie, vaši kritici nevidia len špičku ľadovca, ale ste to vy so svojim obmedzeným pojmom kultúry, kto je tou špičkou ľadovca. A ak si to neviete uvedomiť, tak sa nečudujte, že vám ľudia za to vynadajú – a bohužiaľ, aj to je kultúra.

Takže my, ktorí sa takto nevyčleňujeme a neprofilujeme ako nadradené kultúrne bytosti, nemáme obavu, že naše výtvory raz budú archeologickým artefaktom. Nemáme obavu, že prídeme o kultúru, pretože kultúra ide ďalej. Aj v podobe online čítačiek, aké robí literárny klub či v podobe virtuálnych galérii, ktoré vznikli spontánne len pár dní po nariadení karantény. A áno, prezentujú sa tam aj ľudia, ktorí nie sú nikým privilegovaní.

To je kultúra a my všetci sme jej súčasť, zatiaľ čo vy sa od nás dištancujete, no na druhej strane vám to nebráni v tom, aby ste od nás pre váš fach pýtali peniaze. Takže prosím, neprezentujte teraz váš fach ako celú kultúru. Pretože tú tvorili a tvoria všetci ľudia a vzniká rovnako ako folkór, totiž - spontánne, úprimne a svojpomocne.

Keď už sme opäť pri vašej filmovej asociácii, príde mi vhod zacitovať profesora a literárneho kritika Valéra Mikulu: „A čo asociácia predavačov párkov? Kto im nahradí ušlý zisk?“ Keď som od neho zisťoval, ako to vlastne s tou asociáciou predavačov párkov myslel, uviedol mi jednu zaujímavú súvislosť: „Spomenul som si, že keď bol prvýkrát r. 1990 na Slovensku pápež, novopodnikatelia či novopodnikavci po jeho návšteve celkom vážne žiadali od štátu náhradu za párky, ktoré sa im pri tej príležitosti nepodarilo predať. A táto mentalita nepochopiteľne prežíva u "tvorivých pracovníkov" aj po 30 rokoch.“

Vyzývam teda SFTA keď už niečo prezentuje do médií, a to celebrity robia veľmi rady, aby zvažovalo dôsledky svojich slov, pretože tým vrhá tieň na všetkých umelcov, a nie len na niektorých, ktorí teraz ako občianska spoločnosť, nepochybne zlyhali. Ale ako hovorí jedno ľudové príslovie: „Aj majster tesár sa niekedy utne.“

Takže my im to prepáčime, a vy prosím prepáčte ľuďom ich nahnevané reakcie. Pretože, aj to je pochopenie, ktoré táto situácie nepochybne vyžaduje.

A čo sa týka tých vtipov o "dočasnej výpomoci v Lidli ako dokladači tovaru", tak mi to pripomenulo jednu etapu v živote Vincenta Van Gogha, keď v dedinke Kuzmes za kúsok chlebu, vypomáhal miestnym baníkom.

Aj také sú totiž cesty umelcov...

A takýchto príkladov by som Vám našiel mnoho.

Tu pripájam link na rozhovor, ktorý ma inšpiroval: https://www.youtube.com/watch?v=3DPAUoB_W8s&t=520s, a počas ktorého vznikol tento text. Celý text výzvy nájdete tu: https://www.facebook.com/SFTASlovenskaFilmovaTeleviznaAkademia/posts/106326094335842

© Patrik Májovský, autor študuje filozofiu a antropológiu na FiF UK. Text vznikol už 25.3., ale neprešiel schválením v žiadnej redakcii.