Miesto grafov radšej zrkadlo

Premiér Igor Matovič na svojej ďalšej nadbytočnej tlačovke vytiahol graf, ktorý ho v podstate nepriamo usvedčil zo zavinenia úmrtia 4300 ľudí.

Naozaj ma fascinuje nasledujúci jav: Politik, ktorý je usvedčený plagiátor a ktorý sa v podstate pochválil tým, že obetoval vzdelanie na oltár biznisu, sa neustále zaklína vedcami a vedeckosťou. A to aj napriek tomu, že prvú bránu k pochopeniu vedeckých dát, ich produkcii a najmä k ich komplexnej interpretácii, jednoducho obišiel. Oklamal. A zakamufloval. Inými slovami: Argumentácia Igora Matoviča, že rešpektuje vedu, s ktorou sa neustále zaklína, je uveriteľná asi ako jeho „anglický vlog“ s krvavými očami a zorničkami upretými na jeden nehybný bod v priestore. Haha chichi. „One time, next time.“

Infantilné statusy a zľahčovanie situácie jednoducho nevyváži ani PR kampaň proti dezinformáciám, ktorú si teraz zaplatilo ministerstvo zdravotníctva. Prečo? Pretože predseda vlády sám ohýba informácie a to tak, aby mu to zapadlo do jeho mentálneho mikrosveta, lebo mafia, lebo skrachovanci, lebo všetci... Keď rádioaktívny mrak po atómovom výbuchu konečne odznie, príde ďalšie účelové strašenie lockdownom, aby som vás pred ním zachránil. Nevesty, dobre bolo! Alebo ešte len bude? Samonapĺňajúce sa proroctvo funguje dokonale: „One fictive lockdown, next real lockdown.“ Asi tak.

Ale áno, bolo by teraz nepresné tvrdiť, že Matovič si číslo, ktoré svieti v grafe za ním neuvedomuje, inak by opäť nepoužil argumentačný faul ad hominem, resp. preňho „ad sulikem“. Ak by sme však aj ako fanatickí a jednoduchí prívrženci Igora Matoviča prijali tento argument, tak kto iný je zodpovedný za vládnych predstaviteľov, ako predseda vlády Igor Matovič? Tu narážame opäť na ten istý problém – jeden z cieľov diplomovej práce je pochopiť štruktúru argumentácie, jej predpoklady, dôsledky, slabé aj silné miesta. V prípade Matoviča to znamená pochopiť, že ak takýmto štýlom kopem do Sulíka, kopem v podstate sám do seba.

Preto mám jednu otázku, čo na toto intelektuálne faux pas na báze 24/7 hovorí hlavná tvár z kampane OĽaNO a jednotka na kandidátke pedagogička Mária Šofranko, ktorá nás dokopy so svojimi troma asistentmi stojí vyše 6 tisíc eur mesačne? Obyčajné nič.

Rovnakú výpovednú hodnotu mala aj Matovičova tlačovka. Aj by som napísal, že dajte mu prosím niekto miesto grafov, ktorým aj tak nerozumie, zrkadlo. Ale mám vážne pochybnosti, či by sa v tomto smere niečo zlepšilo. Pretože tam kde niet sebareflexie, tam niet ani pomoci. A to platí všeobecne. S hnusobou, aj bez nej. Preto som rád, že sa Matovič stáva zrkadlom. Nie som však rád, že toto zrkadlo je zaplatené zdravím našich lekárov, sestričiek, záchranárov a zbytočne to stálo aj život 4300 ľudí. Aspoň podľa ďalšieho zbytočného grafu, ktorý je všeličím iným, len nie dôkazom vedeckého prístupu v čase krízy.